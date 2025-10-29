Video
Tổng thống Trump nhảy cùng lính Mỹ trên tàu sân bay ở Nhật Bản

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tàu sân bay USS George Washington neo tại căn cứ Mỹ ở Nhật Bản và nhún nhảy trước hàng nghìn binh sĩ.
