Tổng thống Trump nhảy cùng lính Mỹ trên tàu sân bay ở Nhật Bản (Video: Forbes)

Hôm 28/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến thăm tới Nhật Bản trong khuôn khổ chuyến công du 5 ngày tới châu Á.

Tổng thống Trump đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, người vừa nhậm chức tuần trước. Trong cuộc gặp đầu tiên này, ông Trump đã dành nhiều lời ca ngợi cho nhà lãnh đạo Nhật Bản, tin rằng bà sẽ là "một trong những thủ tướng vĩ đại nhất".

Ông Trump cũng ca ngợi mối quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản. "Liên minh đáng trân trọng giữa Mỹ và Nhật Bản thực sự là một trong những mối quan hệ đáng chú ý nhất trên toàn thế giới", ông nói.

Trong khi đó, Thủ tướng Takaichi tuyên bố sẽ cùng Tổng thống Trump xây dựng một “kỷ nguyên vàng” mới cho liên minh Nhật - Mỹ, đồng thời khẳng định mối quan hệ song phương này hiện nay là “liên minh vĩ đại nhất thế giới”.

Nhân dịp này, 2 nhà lãnh đạo đã ký kết thỏa thuận khung nhằm đảm bảo nguồn cung đất hiếm và các khoáng sản quan trọng thông qua hoạt động khai thác và chế biến giữa 2 nước.

Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định việc thực thi ổn định thỏa thuận thương mại ký hồi tháng 7. Theo đó Nhật Bản cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào các ngành công nghiệp trọng yếu của Mỹ như chất bán dẫn, khoáng sản thiết yếu, đóng tàu, cũng như tăng nhập khẩu nông sản và hàng hóa của Mỹ.

Về mặt an ninh, bà Takaichi và ông Trump khẳng định tầm quan trọng của việc củng cố khả năng răn đe và ứng phó của liên minh.