Video
video cùng chuyên mục

Tổng thống Trump lên đường thăm Trung Quốc

Tài khoản mạng xã hội của Nhà trắng sáng nay, 13/5 theo giờ Việt Nam, phát hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Washington D.C. để thực hiện chuyến thăm tới Trung Quốc.
Đọc thêm : Tổng thống Trump tiết lộ dàn tỷ phú tháp tùng chuyến thăm Trung Quốc