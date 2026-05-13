Tổng thống Trump tiết lộ dàn tỷ phú tháp tùng chuyến thăm Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp song phương tại sân bay quốc tế Gimhae, bên lề Hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), ở Busan, Hàn Quốc vào tháng 10/2025 (Ảnh: Reuters).

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 12/5, Tổng thống Donald Trump bác bỏ thông tin cho rằng Giám đốc điều hành (CEO) của Nvidia, ông Jensen Huang, không tham gia chuyến công du Trung Quốc của nhà lãnh đạo Mỹ.

“CNBC đã đưa tin sai rằng Jensen Huang vĩ đại của Nvidia không được mời tham dự cuộc gặp tuyệt vời của những doanh nhân vĩ đại nhất thế giới đang tự hào lên đường tới Trung Quốc. Trên thực tế, Jensen đang ở trên chuyên cơ Không lực Một và, trừ khi tôi yêu cầu ông ấy rời đi - điều gần như không thể xảy ra - thì bản tin của CNBC là sai sự thật, hay như người ta vẫn nói trong chính trị, là tin giả”, Tổng thống Trump nêu rõ.

Theo Tổng thống Trump, phái đoàn tháp tùng ông tới Trung Quốc sẽ bao gồm các tỷ phú, lãnh đạo các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, ngân hàng hàng đầu của Mỹ, trong đó có tỷ phú Elon Musk của Tesla, Tim Cook của Apple, Stephen Schwarzman của Blackstone, Larry Fink của BlackRock...

“Thật vinh dự khi có Jensen, Elon, Tim Apple, Larry Fink, Stephen Schwarzman, Kelly Ortberg (Boeing), Brian Sikes (Cargill), Jane Fraser (Citi), Larry Culp (GE Aerospace), David Solomon (Goldman Sachs), Sanjay Mehrotra (Micron), Cristiano Amon (Qualcomm) và nhiều người khác cùng lên đường tới đất nước Trung Quốc vĩ đại, nơi tôi sẽ đề nghị Chủ tịch Tập Cận Bình - một nhà lãnh đạo xuất chúng - “mở cửa” Trung Quốc để những con người tài giỏi này có thể phát huy tài năng của mình và giúp đưa Trung Quốc lên một tầm cao mới!”, Tổng thống Trump cho biết thêm.

“Thực tế, tôi cam kết rằng khi chúng tôi gặp nhau - chỉ trong vài giờ tới - tôi sẽ đưa ra yêu cầu đó đầu tiên. Tôi chưa từng thấy hay nghe nói đến ý tưởng nào có thể mang lại lợi ích lớn hơn cho hai đất nước tuyệt vời của chúng ta!”, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Tổng thống Trump lên đường thăm Trung Quốc

Tổng thống Trump dự kiến sẽ tiến hành các cuộc hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 14 và 15/5.

Theo thống kê của báo South China Morning Post, đây là lần đầu tiên kể từ chuyến thăm của cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon năm 1972 mà một nhà lãnh đạo Mỹ thăm Trung Quốc có Bộ trưởng Quốc phòng tháp tùng.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là sẽ thảo luận về nhiều vấn đề như thương mại, Iran, Đài Loan, trí tuệ nhân tạo và vũ khí hạt nhân khi họ cân nhắc việc gia hạn một thỏa thuận khoáng sản quan trọng.

Lãnh đạo của 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tổ chức các cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên sau hơn 6 tháng trong bối cảnh họ cố gắng ổn định các mối quan hệ đang bị căng thẳng bởi thương mại, cuộc chiến Mỹ - Iran cùng các lĩnh vực bất đồng khác.

Các quan chức cho biết Mỹ và Trung Quốc được cho là sẽ đồng ý thành lập các diễn đàn để thúc đẩy thương mại và đầu tư lẫn nhau, trong khi Trung Quốc dự kiến sẽ công bố các đơn mua hàng liên quan đến máy bay Boeing, nông nghiệp và năng lượng của Mỹ.

Cuộc gặp gần đây nhất giữa ông Trump và ông Tập diễn ra vào tháng 10 năm ngoái tại Hàn Quốc. Vào thời điểm đó, hai bên nhất trí tạm dừng cuộc chiến thương mại, trong đó Mỹ áp đặt thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc và Bắc Kinh dọa hạn chế nguồn cung cấp đất hiếm toàn cầu.