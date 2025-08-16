Video
Tổng thống Trump đón tiếp Tổng thống Putin tại Alaska

Mỹ đã trải thảm đỏ đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska trước khi hai nhà lãnh đạo tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào ngày 15/8.
