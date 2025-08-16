Video
Tổng thống Trump bắt tay Tổng thống Putin, thượng đỉnh Mỹ - Nga bắt đầu

Tổng thống Mỹ Donald Trump đích thân đón Tổng thống Nga Vladimir Putin trên thảm đỏ ở Alaska, bắt đầu cuộc họp thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo.
