Video
video cùng chuyên mục

Tổng thống Putin họp thâu đêm với phái đoàn Mỹ

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và phái đoàn Mỹ nhằm chấm dứt xung đột Ukraine đã kéo dài từ đêm đến rạng sáng 23/1.
Đọc thêm : Tổng thống Putin họp thâu đêm với phái đoàn Mỹ, ra chỉ thị khẩn