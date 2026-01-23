Tổng thống Putin họp thâu đêm với phái đoàn Mỹ, ra chỉ thị khẩn

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp phái đoàn Mỹ (Ảnh: Reuters).

Theo hãng tin TASS, cuộc họp kín giữa phái đoàn Mỹ và Nga tại Điện Kremlin đã kéo dài gần 4 giờ đồng hồ tại Điện Kremlin.

Cuộc đàm phán bắt đầu vào lúc 23h25 ngày 22/1 ngay sau khi đoàn đàm phán Mỹ đến Moscow vào đêm muộn với hy vọng tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Cuộc thảo luận kéo dài đến hơn 3h sáng ngày 23/1 theo giờ Moscow. Trước đó, vào đầu tháng 12, một cuộc gặp giữa 2 bên đã diễn ra trong gần 5 giờ.

Phía Mỹ gồm Đặc phái viên Steve Witkoff, con rể Tổng thống Donald Trump là ông Jared Kushner, cùng Ủy viên Cơ quan Dịch vụ Mua sắm Liên bang thuộc Tổng cục Dịch vụ (GSA) Josh Gruenbaum.

Phía Nga tham dự cuộc gặp có Trợ lý Tổng thống Yury Ushakov và Đặc phái viên về đầu tư và hợp tác kinh tế với các nước ngoài, kiêm Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev.

Tổng thống Putin họp thâu đêm với phái đoàn Mỹ

Đoạn video ghi lại cho thấy các bên tham dự chào hỏi nhau, và cuộc gặp sau đó được tiếp tục trong khuôn khổ kín. Theo các bức ảnh được công bố, các nhà đàm phán Nga và Mỹ đã có một cuộc trao đổi ngắn mang tính không chính thức trước khi Tổng thống Vladimir Putin tham gia.

Trong một bài đăng trên X sau cuộc gặp, ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu quỹ tài sản quốc gia của Nga, gọi cuộc thảo luận này là “quan trọng”.

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, cũng ca ngợi các cuộc trao đổi là “thực chất, mang tính xây dựng và hết sức thẳng thắn”.

“Các cuộc đàm phán kéo dài khoảng bốn giờ và đặc biệt thực chất, mang tính xây dựng và, tôi có thể nói là cực kỳ, cực kỳ thẳng thắn và dựa trên sự tin cậy”, ông nói.

Ông cho biết, cuộc họp tập trung vào việc thu thập thông tin từ các cuộc tiếp xúc của phía Mỹ với Ukraine và các đối tác châu Âu, đồng thời 2 bên cùng nhau xác định các tham số cho những bước hành động tiếp theo.

Ông thông báo các nhà đàm phán Nga, Ukraine và Mỹ sẽ tiến hành vòng đàm phán 3 bên đầu tiên tại Abu Dhabi vào ngày 23/1.

Ông cho biết thêm rằng phái đoàn Nga do Đô đốc Igor Kostyukov, Cục trưởng Cục Tình báo Quân sự GRU, dẫn đầu đã nhận được chỉ thị từ Tổng thống Putin và sẽ lên đường sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trong vài giờ tới. Phái đoàn Mỹ cũng đã lên máy bay rời Moscow ngay sau cuộc họp kín tại Điện Kremlin.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng xác nhận cuộc đàm phán 3 bên đầu tiên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Ý tưởng tổ chức các cuộc đàm phán 3 bên giữa Moscow, Kiev và Washington ở nhiều cấp độ đại diện khác nhau luôn là một yếu tố xuyên suốt trong những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Trong tuần này, ông Trump tuyên bố một thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine đang ở rất gần.