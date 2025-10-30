Video
video cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ gọi Chủ tịch Trung Quốc là người bạn lâu năm

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là người bạn đã quen biết từ lâu khi 2 nhà lãnh đạo gặp nhau tại Hàn Quốc bên lề hội nghị APEC.
Đọc thêm : Tổng thống Trump đạt thỏa thuận với Trung Quốc về loạt vấn đề quan trọng