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Tóc Tiên và Minh Hằng cổ vũ phái nữ biết yêu thương bản thân

Tóc Tiên và Minh Hằng chia sẻ về màn hợp tác trong ca khúc "Hoa hồng ai vun trồng", thông điệp về tình yêu của phụ nữ U40.
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