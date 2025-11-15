Video
Toàn cảnh vụ sạt lở được flycam ghi lại

Một ngày sau khi xảy ra vụ sạt lở núi kinh hoàng ở xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường do sạt lở vẫn còn tiếp diễn.
