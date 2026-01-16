Video
video cùng chuyên mục

Toàn cảnh tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương ở TPHCM

Kiến trúc nhà ga của tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương được lấy cảm hứng từ các công trình xung quanh như chợ Bến Thành, công viên Tao Đàn, sân bay Tân Sơn Nhất...
Đọc thêm : Ngắm kiến trúc Metro Bến Thành - Tham Lương ở TPHCM