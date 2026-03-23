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Toàn cảnh công trường xây dựng sân vận động Lạc Việt

Công trường xây dựng sân vận động Lạc Việt đang dần hiện rõ hình hài với quy mô đồ sộ, thi công liên tục và nhịp độ khẩn trương từng ngày.
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