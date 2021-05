Toàn cảnh biệt thự của đối tượng dùng súng bắn chết 2 người tại Nghệ An

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã có kết quả giám định về khẩu súng do nghi phạm Cao Trọng Phú dùng để bắn 2 người chết vào sáng 30/4 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.