Tòa trích camera, bị cáo vẫn không nhận đó là mình

Sáng ngày 25/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với Cao Đức Hùng (SN 1970, trú TP Vinh, Nghệ An), Hoàng Văn Toản (SN 1992, trú tại xã Tân Thanh, Văn Lãng, Lạng Sơn) và Phan Văn Tám (SN 1973, trú TP Vinh, Nghệ An). Theo cáo trạng, các bị cáo trên đã cùng nhau giao dịch mua bán 980gam ma túy đá. Phân hóa vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Cao Đức Hùng 20 năm tù, Hoàng Văn Toản 18 năm tù, Phan Văn Tám 16 năm tù.