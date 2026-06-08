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Tòa nhà bị thiệt hại trong trận động đất tại Philippines

Nhiều video đã ghi lại những khoảnh khắc thót tim trong trận động đất mạnh 7,8 độ tại Philippines.
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