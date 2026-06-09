Nhân chứng kể khoảnh khắc kinh hoàng trong vụ động đất 7,8 độ ở Philippines

Tòa nhà bị sập do động đất ở Philippines (Ảnh: NBC).

Số người chết trong trận động đất mạnh 7,8 độ ngoài khơi đảo Mindanao, phía nam Philippines hôm 8/6 đã tăng lên ít nhất 32 người, cùng với hàng chục người khác bị thương, các quan chức quản lý thảm họa cho biết, trong bối cảnh Manila đang đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.

Trận động đất xảy ra vào sáng sớm, cách bờ biển tỉnh Sarangani khoảng 20km, với các rung chấn được cảm nhận mạnh mẽ trên khắp Mindanao và tại thành phố Manado trên đảo Sulawesi của Indonesia, cách đó 420km và hoạt cảnh báo sóng thần tại nhiều quốc gia.

Người dân ở địa điểm bị ảnh hưởng nặng nề nhất, thành phố General Santos, nơi sinh sống của khoảng 700.000 người, nhớ lại nỗi sợ hãi mà họ cảm thấy khi các rung chấn làm rung chuyển khu vực.

"Đây là lần đầu tiên tôi trải qua một thứ gì đó mạnh đến vậy, mạnh đến mức tôi bật khóc. Tôi đã nghĩ về các con và đứa cháu gái của mình, chuyện gì sẽ xảy ra nếu có điều gì đó không may đến với chúng?", anh Jojo Calma, 44 tuổi, người đang lái chiếc xe lôi phía trước một tòa nhà khi nó đổ sập, chia sẻ.

Tòa nhà bị thiệt hại trong trận động đất tại Philippines

Cảnh tượng sụp đổ của tòa nhà là nơi đặt một cửa hàng thức ăn nhanh đã được ghi lại trong một video do chính quyền địa phương công bố, cho thấy những người đứng xem hoảng loạn tháo chạy khi một đám mây bụi lan nhanh trong không khí.

Anh Calma cho biết các con anh đang ở trường khi trận động đất xảy ra nhưng đều an toàn, mặc dù ngôi nhà của một số người họ hàng đã bị phá hủy.

Trận động đất xảy ra ngay khi các trường học vừa trở lại sau một kỳ nghỉ dài. Philippines đã huy động các đội quân đội và ứng phó thảm họa, và các cơ quan chức năng đang xác minh các báo cáo sơ bộ về 32 người thiệt mạng và 134 người bị thương trên khắp Mindanao, hầu hết là do đất đá rơi và sạt lở đất.

Các cửa hàng và tòa nhà ở General Santos bị hư hại, một số bị vỡ biển hiệu và kính, số khác bị biến thành những đống bê tông và gạch vụn.

"Khi tôi về đến nhà, không có điện và nước. Tất cả chúng tôi đều bị ảnh hưởng, chúng tôi không có gì để uống cả", tài xế xe lôi 30 tuổi Jayson Manarca cho biết.

Một bệnh viện đã phải sơ tán do lo ngại về các vết nứt ở các tầng cao hơn. Một trong những tòa nhà tại Đại học Notre Dame of Dadiangas của thành phố đã bị sập, nhưng không có ai ở bên trong.

Thiệt hại đối với các tòa nhà, công trình tiện ích và cơ sở hạ tầng vẫn đang được đánh giá ở các khu vực bị ảnh hưởng khác.

Nhiều công trình đổ sập do động đất mạnh tại Philippines

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr đã ra lệnh ứng phó thảm họa lập tức tại Mindanao, chỉ đạo các cơ quan chuẩn bị nhu yếu phẩm cứu trợ, các trung tâm sơ tán và sẵn sàng cho các hoạt động cứu hộ có thể xảy ra.

Philippines và Indonesia trải qua hàng trăm trận động đất mỗi năm và nằm trên các khu vực có cấu trúc địa chất phức tạp thuộc Vành đai lửa Thái Bình Dương, một vành đai có hoạt động địa chấn mạnh mẽ kéo dài từ Nam Mỹ đến vùng Viễn Đông của Nga.

Sau trận động đất hôm qua, cơ quan địa chấn học Philippines cho biết đã có hơn 200 dư chấn, với ít nhất 9 dư chấn mạnh và được cảm nhận thấy trên khắp Mindanao, dư chấn cao nhất đạt cường độ 6,7 độ.