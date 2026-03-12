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Tính năng ẩn ở nút logo sau lưng iPhone có thể bạn chưa biết

Ít người biết phần logo phía sau iPhone có thể trở thành một “nút bấm bí mật”, hỗ trợ thao tác nhanh nhiều tính năng tiện lợi chỉ bằng vài lần chạm.
Đọc thêm : Khám phá tính năng ẩn ở nút logo sau lưng iPhone