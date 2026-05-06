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Tình huống xe ben đâm dồn toa, "vò nát" ô tô con ở Hà Nội

Tình huống tai nạn liên hoàn này đang gây chú ý vì dù chiếc ô tô con bị "vò nát", biến dạng hoàn toàn, nhưng cả ba người trên xe đều giữ được tính mạng, chỉ bị xây xát.
Đọc thêm : Tình huống xe ben đâm dồn toa, "vò nát" ô tô con ở Hà Nội