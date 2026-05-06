Tình huống diễn ra vào khoảng 9h45 ngày 5/5, khi ô tô con mang BKS 88A-531.xx di chuyển trên đường Vành đai 3 trên cao (hướng Mai Dịch đi Đông Anh) tới khu vực chân cầu Thăng Long (thuộc phường Phú Thượng, TP Hà Nội) thì xảy ra va chạm liên hoàn với nhiều xe khác đi cùng chiều.

Hình ảnh do camera hành trình của một ô tô khác ghi lại cho thấy chiếc xe ben chạy ở làn sát dải phân cách đã lao mất kiểm soát, trong khi các xe phía trước đều đang giảm tốc độ do đường đông.

Tình huống xe ben đâm dồn toa, "vò nát" ô tô con ở Hà Nội (Video: CTV).

Trong số 10 xe liên quan tới vụ tai nạn liên hoàn trên, chiếc ô tô con màu trắng mang BKS 88A-531.xx bị thiệt hại nặng nhất, do bị xe ben đâm dồn ép vào đuôi xe tải nhỏ phía trước, dẫn tới biến dạng nghiêm trọng.

May mắn là cả ba người trên xe đều giữ được tính mạng, chỉ bị xây xát, đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, hiện sức khỏe ổn định.

Chiếc ô tô con biển số 88A bị kẹp giữa, bẹp rúm sau vụ tai nạn liên hoàn (Ảnh: Văn Yên).

Bị đâm dồn toa là tình huống mà bất kỳ ai cũng có thể rơi vào khi tham gia giao thông, dù là trong nội đô, trên quốc lộ, hay đường cao tốc. Đây là tình huống khó phòng tránh, dễ gây thiệt hại nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc tài xế mất tập trung, nhầm chân phanh - chân ga, hoặc xe gặp sự cố mất phanh đột ngột...

Không có cách nào giúp phòng tránh hoàn toàn tình huống này, nhưng nếu tuân thủ một số nguyên tắc an toàn thì tài xế có thể giảm nguy cơ trở thành nạn nhân trong các vụ tai nạn liên hoàn, hoặc giảm thiểu thiệt hại khi bị xe phía sau đâm dồn toa.

Thứ nhất, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Việc này giúp tài xế có nhiều thời gian và không gian hơn để xử lý tình huống.

Thứ hai, khi dừng xe nên đánh lái chếch. Nhiều tài xế chia sẻ kinh nghiệm ngoài việc giữ khoảng cách lớn khi dừng phía sau các xe siêu trường, siêu trọng, nên chỉnh vô lăng chếch sang phải hoặc trái, tuỳ làn bên nào trống... Trong tình huống xe phía sau đâm đẩy lên thì xe gặp nạn cũng có cơ hội thoát sang làn bên cạnh, tránh bị ép chặt vào thùng xe phía trước.

Thứ ba, cố gắng giữ khoảng cách với xe tải lớn. Việc này không dễ thực hiện khi đường đông, nhưng nếu có thể, tài xế ô tô con hãy hạn chế di chuyển quá gần các xe siêu trường, siêu trọng, để tránh rơi vào "điểm mù". Đặc biệt, cần tránh chạy bám đuôi hoặc để loại xe này bám đuôi, vì xe to nặng không thể phanh dừng ngay lập tức như xe con.

Việc chạy bám đuôi còn khiến ô tô con có nguy cơ bị đẩy vào gầm xe to phía trước trong các vụ tai nạn liên hoàn, mức độ nguy hiểm cao hơn nhiều so với va chạm giữa các xe nhỏ.

Cả khi lưu thông trên đường và khi dừng xe, hãy thường xuyên liếc gương chiếu hậu để kiểm tra xe phía sau. Khi thấy xe lớn bám sát xe mình, nếu điều kiện cho phép thì hãy chủ động chuyển làn hoặc tăng tốc vượt lên để tạo khoảng cách an toàn.

Trong khi đó, để tránh trở thành "thủ phạm" gây ra các vụ tai nạn liên hoàn, tài xế cần luôn tập trung nhìn đường, tuyệt đối không sử dụng điện thoại di động để nhắn tin, xem phim...

Khi thấy quá mệt hoặc buồn ngủ, nên tìm chỗ an toàn để dừng xe nghỉ ngơi hoặc chợp mắt ít nhất 15 phút, tránh nguy cơ ngủ gật sau tay lái.