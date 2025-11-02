Video
video cùng chuyên mục

Tình huống va chạm vì sự bất cẩn của 2 người tham gia giao thông

Người điều khiển xe công nông đi lùi mà không có ai dẫn đường, cùng thời điểm một người điều khiển xe máy lao đến từ phía sau mà không chịu nhìn đường.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Thanh niên dùng điện thoại, ngồi gác chân khi chạy xe SH