Nổi bật tuần qua: Thanh niên dùng điện thoại, ngồi gác chân khi chạy xe SH

Thanh niên ngồi gác chân, mắt dán vào điện thoại khi chạy xe máy

Dù đang điều khiển chiếc xe máy hiệu Honda SH trên đường đông, nam thanh niên vẫn dán mắt vào điện thoại và ngồi gác chân sang một bên hết sức nguy hiểm.

Thanh niên ngồi gác chân, mắt dán vào điện thoại khi chạy xe máy (Video: Otofun).

Ô tô gây tai nạn vì vượt ẩu ở góc đường cong

Mặc dù trời mưa khiến đường trơn trượt, tài xế chiếc xe SUV vẫn có tình huống tăng tốc để vượt ở góc đường cong với tầm nhìn bị hạn chế, khiến tài xế xe container đi ngược chiều không kịp xử lý, dẫn đến va chạm.

Tình huống giao thông xảy ra trên địa bàn xã Việt Lâm, tỉnh Tuyên Quang.

Ô tô gây tai nạn vì vượt ẩu ở góc đường cong (Video: Otosaigon).

Tình huống va chạm vì sự bất cẩn của 2 người tham gia giao thông

Người điều khiển xe công nông đi lùi mà không có ai dẫn đường, cùng thời điểm một người điều khiển xe máy lao đến từ phía sau mà không chịu nhìn đường. Hậu quả, tình huống va chạm giữa hai phương tiện đã xảy ra.

Tình huống va chạm vì sự bất cẩn của 2 người tham gia giao thông (Video: OFFB).

Ô tô đâm xe máy vì không giảm tốc độ ở đoạn đường giao nhau

Dù đang đi trong hẻm, tài xế ô tô lẫn người điều khiển xe máy đều di chuyển với tốc độ cao và không quan sát khi qua đoạn đường giao nhau, điều này đã dẫn đến một tình huống va chạm mạnh giữa hai phương tiện.

Ô tô đâm xe máy vì không giảm tốc độ ở đoạn đường giao nhau (Video: Camera giao thông).

Xe ben gặp nạn khi leo dốc vì chở hàng quá nặng

Chiếc xe ben chở hàng quá nặng nên không thể vượt qua đoạn dốc cao. Trong khi tài xế đang cố gắng tăng ga để leo dốc, những chồng gạch nặng phía sau thùng đã khiến phần đầu xe bị nhấc bổng lên cao.

Xe ben gặp nạn khi leo dốc vì chở hàng quá nặng (Video: OFFB).

Taxi đậu ngay góc đường cong gây tai nạn cho người đi đường

Chiếc taxi đậu ngay góc đường cong khuất tầm nhìn khiến một người đi xe máy phải phanh gấp để tránh. Hậu quả người này đã bị trượt ngã vì đường mưa trơn trượt.

Dù vậy, nhiều người cũng cho rằng thanh niên điều khiển xe máy vẫn có một phần lỗi trong tình huống này vì phóng nhanh và lấn sang làn đường ngược chiều khi ôm cua.

Taxi đậu ngay góc đường cong gây tai nạn cho người đi đường (Video: Văn minh giao thông).

Tình huống đi ngược chiều khó hiểu của tài xế ô tô

Dù đoạn đường vắng và không có dải phân cách cứng giữa đường, tài xế chiếc ô tô vẫn điều khiển phương tiện đi vào làn ngược chiều, khiến nhiều người khó hiểu.

Tình huống đi ngược chiều khó hiểu của tài xế ô tô (Video: Mạng xã hội giao thông).

Tài xế bất cẩn suýt cán trúng em bé

Em bé trong khi đang cúi xuống để nhặt đồ đã suýt bị chiếc xe taxi cán trúng. Nhiều người cho rằng em bé đã lọt vào điểm mù của tài xế trong tình huống này, nhưng phần lớn ý kiến cho rằng lỗi hoàn toàn thuộc về tài xế vì không tập trung nhìn đường.

Tài xế bất cẩn suýt cán trúng em bé (Video: Văn hóa giao thông).

Nhóm thanh niên phóng nhanh, dùng đèn pin chiếu vào mắt tài xế

Nhóm thanh niên điều khiển xe máy phóng vọt lên với tốc độ cao, sau đó sử dụng đèn pin để chiếu vào mắt tài xế của chiếc ô tô đi cùng chiều. Không rõ mục đích của nhóm thanh niên này là gì, nhưng rõ ràng hành động này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Nhóm thanh niên phóng nhanh, dùng đèn pin chiếu vào mắt tài xế (Video: OFFB).

Lốp vô chủ lăn tự do trên cao tốc

Lốp của một chiếc xe tải không rõ từ đâu rơi ra đã lăn một quãng đường dài trên cao tốc, khiến các phương tiện phải tìm cách tránh để không xảy ra va chạm. Tình huống giao thông xảy ra tại Trung Quốc.