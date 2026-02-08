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Tình huống va chạm vì không giảm tốc độ khi qua ngã tư

Cả tài xế xe con lẫn xe khách đều băng qua ngã tư mà không giảm tốc độ để quan sát, hậu quả một vụ va chạm xảy ra giữa hai phương tiện.
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