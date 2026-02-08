Nổi bật tuần qua: Ô tô phanh gấp, tránh em bé lao ra đường trong đêm tối

Tài xế phanh gấp, tránh em bé lao ra đường trong đêm tối

Tài xế chiếc xe tải đã kịp thời phanh gấp khi phát hiện em bé bất ngờ lao ra đường trong đêm tối. May mắn là vào thời điểm này, xe tải đang di chuyển với tốc độ chậm nên tài xế vẫn kịp thời xử lý.

Tình huống giao thông là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh có nhà ở gần đường; cần phải luôn để mắt đến trẻ, tránh trường hợp trẻ bất ngờ chạy ra đường có thể dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Tài xế phanh gấp, tránh em bé lao ra đường trong đêm tối (Video: Văn hóa giao thông).

Tài xế giật mình đánh lái, tránh người đi bộ băng ngang qua cao tốc

Tài xế chiếc ô tô gắn camera hành trình đã có tình huống giật mình đánh lái và phanh gấp để tránh người đi bộ bất ngờ băng qua đường cao tốc. Nhiều khả năng đây là những người được xe khách dừng trả dọc đường và đang đi bộ để về nhà.

Tài xế giật mình đánh lái, tránh người đi bộ băng ngang qua cao tốc (Video: OFFB).

Hai người đi xe máy trượt ngã vì phanh gấp tránh ô tô lao ra đường

Khi thấy ô tô bất ngờ lao ra đường, hai người đi xe máy đã hốt hoảng phanh gấp khiến cả hai bị trượt ngã.

Lỗi trong tình huống này thuộc về tài xế chiếc ô tô vì lao nhanh ra đường mà không dừng lại để quan sát.

Hai người đi xe máy trượt ngã vì phanh gấp tránh ô tô lao ra đường (Video: Camera giao thông).

Tình huống gây tranh cãi về người có lỗi

Chiếc ô tô đang di chuyển ra khỏi chỗ đậu thì một cô gái chạy xe máy cắt ngang trước mũi xe. Hậu quả là cô gái đã bị chiếc ô tô tông ngã.

Tình huống giao thông đã gây tranh cãi về người có lỗi. Nhiều ý kiến cho rằng cô gái có lỗi vì đã cố gắng chen ngang thay vì nhường cho ô tô. Trong khi đó, không ít người lại cho rằng tài xế ô tô di chuyển thiếu quan sát nên đã dẫn đến vụ va chạm.

Tình huống gây tranh cãi về người có lỗi (Video: OFFB).

Qua đường thiếu quan sát, người đi xe máy suýt bị xe bán tải cán trúng

Người phụ nữ đi xe máy, chở theo con nhỏ ở phía trước, đi qua đường nhưng không quan sát phía sau nên bị chiếc ô tô cùng chiều tông trúng, khiến người này và em bé bị ngã ra ngay trước mũi chiếc xe bán tải chạy ngược chiều.

May mắn tài xế chiếc xe bán tải đã kịp thời đánh lái, tránh cán vào người phụ nữ và em bé.

Qua đường thiếu quan sát, người đi xe máy suýt bị xe bán tải cán trúng (Video: Otosaigon).

Tài xế xe sang gây va chạm dù đường thông thoáng

Dù đoạn đường thông thoáng ít phương tiện, chiếc Audi Q5 vẫn đâm mạnh vào xe Honda CR-V đang đậu ven đường. Vụ va chạm không gây thương vong, nhưng khiến cả hai phương tiện bị hư hại nghiêm trọng.

Tài xế xe sang gây va chạm dù đường thông thoáng (Video: Giao thông văn minh).

Tình huống va chạm vì không giảm tốc độ khi qua ngã tư

Cả tài xế xe con lẫn xe khách đều băng qua ngã tư mà không giảm tốc độ để quan sát, hậu quả một vụ va chạm xảy ra giữa hai phương tiện. Nhiều người cho rằng lỗi trong tình huống này thuộc về tài xế xe khách vì xe con đã đi ra giao lộ trước.

Tình huống giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tình huống va chạm vì không giảm tốc độ khi qua ngã tư (Video: OFFB).

3 tài xế xe ben bị xử phạt vì nối đuôi nhau vượt ẩu

Dù có thể quan sát có phương tiện đi ngược chiều, 3 tài xế xe ben vẫn cố tình lấn làn để vượt, ép xe đi ngược chiều vào sát hộ lan tôn để tránh.

Sau khi đoạn video tình huống giao thông được cung cấp cho cơ quan chức năng, phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt 3 tài xế xe ben này, với mức xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

3 tài xế xe ben bị xử phạt vì nối đuôi nhau vượt ẩu (Video: Cục Cảnh sát giao thông).

Ô tô thản nhiên dừng ngược chiều giữa đường như chỗ không người

Dù đoạn đường có đông phương tiện đang di chuyển, tài xế chiếc Kia Morning vẫn thản nhiên dừng xe ngay giữa làn đường ngược chiều, mở cửa để cho người xuống xe. Hành động của tài xế này đã gây cản trở giao thông.

Sau khi đoạn video về tình huống giao thông này được người dân phản ánh đến cơ quan chức năng thông qua ứng dụng VNeTraffic, phòng CSGT Hà Nội đã xử phạt tài xế chiếc ô tô số tiền 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ô tô thản nhiên dừng ngược chiều giữa đường như chỗ không người (Video: Cục Cảnh sát Giao thông).

Xe tải vượt ẩu ở góc đường cua, suýt ép xe khách xuống mương nước

Dù đoạn đường cong khuất tầm nhìn, tài xế chiếc xe tải vẫn có tình huống lấn làn vượt ẩu, ép xe khách đi ngược chiều phải lách sát vào trong, suýt lao xuống mương nước ven đường.