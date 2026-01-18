Video
video cùng chuyên mục

Tình huống ô tô đối đầu có lỗi từ cả 2 phía

Tài xế chiếc ô tô gắn camera hành trình đã lấn sang làn đường ngược chiều để tránh người đi bộ, nhưng không lập tức quay trở về làn đường của mình.
