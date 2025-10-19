Video
Tình huống nam sinh đi xe đạp bị kẹp giữa 2 xe tải

Nam sinh đi xe đạp đã gặp tình huống nguy hiểm khi bị kẹp giữa 2 chiếc xe tải. May mắn nam sinh này không bị thương.
