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Tình huống gây tranh cãi về người có lỗi

Chiếc ô tô đang di chuyển ra khỏi chỗ đậu thì một cô gái chạy xe máy cắt ngang trước mũi xe. Hậu quả, cô gái đã bị chiếc ô tô tông ngã.
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