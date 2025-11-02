Video
Tình huống đi ngược chiều khó hiểu của tài xế ô tô

Dù đoạn đường vắng và không có dải phân cách cứng giữa đường, tài xế chiếc ô tô vẫn điều khiển phương tiện đi vào làn ngược chiều, khiến nhiều người khó hiểu.
