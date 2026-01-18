Video
Tình huống đá luân lưu hài hước của cầu thủ U23 Nhật Bản

Nhiều cổ động viên đã cho rằng đây là bàn thắng hài hước nhất tại giải U23 Châu Á năm nay.
