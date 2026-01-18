Clip “thiếu nữ nhảy múa, quay TikTok nơi công cộng” gây tranh cãi tuần qua

Video thiếu nữ nhảy múa quay TikTok giữa quán cafe gây tranh cãi

Đoạn video cho thấy cô gái phớt lờ ánh mắt của những người xung quanh, thản nhiên nhảy múa để quay video “sống ảo” trên TikTok, đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Nhiều người cho rằng đây là hành động bình thường vì cô gái này không gây ảnh hưởng đến ai. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng giới trẻ ngày nay quá đam mê “sống ảo” và thản nhiên nhảy múa ở bất cứ đâu, gây nên những hình ảnh không mấy phù hợp nơi công cộng.

Video thiếu nữ nhảy múa quay TikTok giữa quán cafe gây tranh cãi (VIdeo: HKN).

Hành động đẹp của tài xế xe tải được dân mạng hết lời khen ngợi

Tài xế xe tải đang di chuyển trên đường đèo vào lúc 1h sáng thì phát hiện một cặp vợ chồng chạy xe máy, chở theo con nhỏ được quấn chăn kín người.

Người đàn ông điều khiển xe máy đã chủ động xin tài xế xe tải cho vợ và con nhỏ đi nhờ vì em bé đang bị bệnh cần đến bệnh viện, trong khi ngoài trời gió mạnh và nhiệt độ đã xuống thấp. Tài xế xe tải đã nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị, chở hai mẹ con đi quãng đường hơn 30km đến bệnh viện.

Sự việc xảy ra trên địa bàn xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An. Hành động nghĩa hiệp của tài xế chiếc xe tải trong tình huống này đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Hành động đẹp của tài xế xe tải được dân mạng hết lời khen ngợi (Video: HLX).

Nhiều thế hệ trong gia đình cùng nhau ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam

Đoạn video cho thấy cả gia đình đã cùng thức khuya, quây quần bên nhau để theo dõi trận tứ kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 UAE, cuối cùng đã có thể cùng nhau ăn mừng chiến thắng, khiến nhiều người cảm nhận được sự hạnh phúc và đầm ấm của gia đình này.

Nhiều thế hệ trong gia đình cùng nhau ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam (Video: Instagram).

Tình huống đá luân lưu hài hước của cầu thủ U23 Nhật Bản

Tại vòng tứ kết giải U23 Châu Á đang diễn ra, đội tuyển U23 Nhật Bản và U23 Jordan đã phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu may rủi.

Ở loạt sút thứ hai, thủ môn của U23 Jordan đã có tình huống bay người xuất sắc để cản phá cú đá của cầu thủ U23 Nhật Bản. Tuy nhiên, trái bóng sau khi bị đẩy lên cao đã đập đất và lăn vào lưới, trong khi thủ môn của U23 Jordan đang mải mê ăn mừng. Trọng tài đã công nhận bàn thắng vì tình huống bóng vẫn chưa kết thúc.

Nhiều cổ động viên đã cho rằng đây là bàn thắng hài hước nhất tại giải U23 Châu Á năm nay.

Thủ môn U23 Jordan chỉ còn biết trách bản thân ăn mừng quá sớm, vì sau đó đội tuyển của anh đã bị các cầu thủ U23 Nhật Bản đánh bại.

Tình huống đá luân lưu hài hước của cầu thủ U23 Nhật Bản (Video: Reddit).

Phản ứng dữ dội của robot hình người khi bị ngã

Robot hình người của hãng Unitree (Trung Quốc) trong lúc cố gắng đứng dậy sau khi bị ngã đã bị mất đà và tiếp tục bị ngã xuống đất. Sau cú ngã thứ 2 này, robot đã bất ngờ vùng vẫy một cách dữ dội.

Nhiều cư dân mạng hài hước cho rằng robot hình người đang làm nũng và ăn vạ vì bị ngã liên tục.

Phản ứng dữ dội của robot hình người khi bị ngã (Video: Weibo).

Mây vảy rồng xuất hiện trên bầu trời

Mây vảy rồng là loại mây đặc biệt, trông giống như những bọng nước tròn hoặc những chiếc vảy, tạo nên tên gọi của loại mây này. Mây vảy rồng xuất hiện khiến bầu trời âm u và có cảm giác đáng sợ, nhưng đây không phải là dấu hiệu cảnh báo hiện tượng thời tiết cực đoan.

Mây vảy rồng xuất hiện trên bầu trời (Video: X).

Lốc xoáy bất ngờ hình thành trong bãi đậu xe

Một trận lốc xoáy quy mô nhỏ đã bất ngờ hình thành tại bãi đậu xe bên ngoài siêu thị ở thành phố Sóc Châu (Trung Quốc). Trận lốc xoáy đã cuốn theo bụi đất bốc lên cao, nhưng chỉ tồn tại được khoảng chừng 30 giây trước khi biến mất hoàn toàn.

Lốc xoáy bất ngờ hình thành trong bãi đậu xe (Video: Newsflare).

Hai chú chó biết đi bộ sang đường đúng luật

Hai chú chó đã khiến nhiều cư dân mạng phải thán phục khi biết dừng chờ đèn đỏ và sử dụng vạch kẻ đi bộ để băng sang đường một cách an toàn.

Nhiều cư dân mạng đã hài hước cho rằng hai chú chó rất có ý thức và biết tuân thủ luật khi tham gia giao thông.

Hai chú chó biết đi bộ sang đường đúng luật (Video: Otofun).

Khoảnh khắc cần cẩu xây đường cao tốc bị đổ sập, đè trúng các phương tiện

Sáng 15/1, cần cẩu xây dựng đường cao tốc trên cao ở tỉnh Samut Sakhon (Thái Lan) đã bất ngờ đổ sập xuống tuyến đường phía dưới.

Video do camera hành trình trên một chiếc xe tải ghi lại cho thấy cần cẩu và bê tông đã đè trúng nhiều phương tiện đang di chuyển. Sự việc khiến 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Đáng chú ý, sự việc xảy ra chỉ một ngày sau khi cần cẩu xây dựng đổ sập vào một đoàn tàu chở khoảng 200 người đang chạy qua ở tỉnh Nakhon Ratchasima, khu vực đông bắc Thái Lan, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 70 người bị thương.

Khoảnh khắc cần cẩu xây đường cao tốc bị đổ sập, đè trúng các phương tiện (Video: ViralPress).

Tên trộm lấy cắp xe máy nhanh như chớp, ngay giữa ban ngày

Mặc dù giữa ban ngày và đường có đông người qua lại, tên trộm vẫn ngang nhiên bẻ khóa và lấy cắp chiếc xe máy một cách đầy manh động.

Sau khi đoạn video về vụ trộm được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người đã chú ý đến cô gái mặc áo đỏ, khi người này đã đứng gần vị trí tên trộm bẻ khóa xe máy, nhưng dường như cô lại không hề nhận ra hành động đó.