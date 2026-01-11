Video
video cùng chuyên mục

Tình huống chạm mặt giữa tê giác và hà mã

cuộc chạm trán giữa 2 con vật có kích thước khổng lồ này cũng khiến nhiều người thích thú và ấn tượng, bởi lẽ rất hiếm khi tê giác và hà mã chạm trán trực tiếp với nhau như vậy.
