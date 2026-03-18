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Tình hình đăng kiểm sau 2 tuần thực hiện quy định mới

Chia sẻ của ông Trần Quốc Hoan về tình hình đăng kiểm tại trung tâm 29.03V sau 2 tuần áp dụng quy định mới.
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