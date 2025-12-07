Video
Tình cảnh bi thảm của sư tử già khi bị đàn trâu rừng hành hạ

Đoạn video được ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sabi Sand Game (Nam Phi), cho thấy khoảnh khắc một con sư tử đực già và đơn độc bị bao vây bởi đàn trâu rừng.
