(Dân trí) - Được trang trí nổi bật tại tuyến đường trung tâm của phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), cụm tiểu cảnh "Mã đáo thành công" rực rỡ đón Tết con ngựa ở xứ công tử Bạc Liêu.