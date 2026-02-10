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Tiểu cảnh "Mã đáo thành công" đón Tết ở Cà Mau

(Dân trí) - Được trang trí nổi bật tại tuyến đường trung tâm của phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), cụm tiểu cảnh "Mã đáo thành công" rực rỡ đón Tết con ngựa ở xứ công tử Bạc Liêu.
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