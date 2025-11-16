Video
video cùng chuyên mục

Tiếp viên hàng không ghi được thiên thạch rực sáng trên bầu trời

Một tiếp viên hàng không khi đang trên chuyến bay đã quay lại được cảnh tượng thiên thạch rực sáng trên bầu trời đêm tại khu vực phía Tây nước Nga.
