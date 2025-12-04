Video
video cùng chuyên mục

Tiếng nổ lớn phát ra từ đống rác cháy làm tiểu thương hoảng sợ

Người phụ nữ buôn bán gần chợ ở thành phố Đà Nẵng gom rác đốt, bất ngờ có tiếng nổ phát ra từ đám cháy làm đồ đạc văng tung tóe.
Đọc thêm : Tiếng nổ lớn gần chợ, nhiều người bỏ chạy tán loạn