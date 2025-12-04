Tiếng nổ lớn gần chợ, nhiều người bỏ chạy tán loạn

Ngày 4/12, lãnh đạo UBND phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng xác nhận, có vụ nổ xảy ra gần chợ Điện Nam Trung, khối phố Quảng Lăng A (tỉnh Quảng Nam cũ).

Theo hình ảnh từ camera, sự việc xảy ra vào 17h ngày 2/12 và có rất đông người mua bán trong chợ. Lúc này bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên khiến nhiều người giật mình, hoảng sợ.

Hiện trường vụ nổ đã tạo ra một vết lõm nhỏ trên mặt đất (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong clip khác do người dân ghi lại cho thấy, tại khu vực phát ra tiếng nổ, đồ đạc văng tung tóe, có một người phụ nữ hoảng loạn, trên mặt có dính vết máu.

Một tiểu thương bán bánh tại chợ cho biết, vào chiều 2/12, một phụ nữ buôn bán ven đường đã gom rác lại đốt gần chợ. Không lâu sau, tiếng nổ phát ra từ đám cháy, thu hút nhiều người đứng xem và quay clip đưa lên mạng xã hội.

Tiếng nổ lớn phát ra từ đống rác cháy làm tiểu thương hoảng sợ (Video: Nguyễn Ki).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào chiều 4/12, tại hiện trường vụ nổ đã tạo ra một vết lõm nhỏ trên mặt đất, nhiều lá cây và vật dụng văng xung quanh.

Lãnh đạo UBND phường Điện Bàn Đông cho hay, theo báo cáo ban đầu, tại khu vực xảy ra vụ nổ có mảnh vỡ nghi là từ bóng đèn tivi, không có mùi thuốc nổ. Vụ việc khiến một người bị đá văng trúng, xây xát nhẹ ở vùng mặt.