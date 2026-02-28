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Tiếng nổ giữa lúc phóng viên của RT đang tường thuật từ Jerusalem

Tiếng nổ giữa lúc phóng viên Charlotte Dubenskij của RT đang tường thuật từ Jerusalem.
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