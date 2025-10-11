Video
video cùng chuyên mục

Tiếng hót của loài chim khướu bạc má

Khướu bạc má, tên khoa học Pterorhinus chinensis, là một loài được nhiều người yêu thích chim cảnh tại Việt Nam chọn nuôi nhờ những ưu điểm như kiểu dáng đẹp, dễ nuôi và giọng hót hay.
Đọc thêm : Loài chim cảnh quen thuộc được pháp luật bảo vệ, người nuôi có thể bị phạt