Tiếng hót của loài chim họa mi được nhiều người yêu thích

Họa mi (tên khoa học Garrulax canorus) là một loài chim cảnh được nhiều người Việt yêu thích, nhờ vào kiểu dáng thanh thoát, bộ lông đẹp dễ nuôi và tiếng hót hay.
