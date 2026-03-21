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Tiếng hót của chim họa mi cũng không hề thua kém khướu bạc má

Họa mi (tên khoa học Garrulax canorus) là một loài chim cảnh được nhiều người Việt yêu thích, nhờ vào kiểu dáng thanh thoát, bộ lông đẹp dễ nuôi và tiếng hót hay.
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