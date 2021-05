Tiến sĩ Trần Việt Hùng – nhà sáng lập Got It chia sẻ về những nguy cơ và lựa chọn khắc nghiệt tại thung lũng Silicon

Trần Việt Hùng - nhà sáng lập Got It chia sẻ,, sản phẩm đầu tiên của Got !t không được ai dùng cả, các nhà đầu tư không tiếp tục bỏ vốn, coi như mình trắng tay. Có lúc anh phải từng phải đưa vợ con về nước vì sợ công ty phá sản giữa chừng.