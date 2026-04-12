Suốt hơn 1.000 ngày, cả trăm lá thư trao đổi qua lại, Tiến sĩ Nguyễn Thái Tự (Nghệ An) khiến các nhà khoa học tâm phục, khẩu phục, công nhận cá La Giang là loài cá đặc hữu chưa từng được phát hiện.