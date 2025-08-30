Video
video cùng chuyên mục

"Tiến quân ca" do giáo viên, học sinh cùng thể hiện gây xúc động

Trong không khí rộn ràng chào mừng Quốc khánh 2/9, gần 400 học sinh và giáo viên hòa giọng hát vang "Tiến quân ca", tái hiện âm hưởng hào hùng của dân tộc.
Đọc thêm : Gần 400 học sinh, giáo viên hòa giọng hát "Tiến quân ca"