350 học sinh, giáo viên hòa giọng hát "Tiến quân ca"

Hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Trường Olympia đã tổ chức chuỗi hoạt động học tập, nghệ thuật và trang trí, nhằm lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử vẻ vang, đồng thời bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước.

MV hợp xướng có sự tham gia của 350 học sinh, giáo viên và nhân viên (Ảnh: Chụp màn hình).

Điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động là MV hợp xướng Tiến quân ca với sự tham gia của 350 học sinh, giáo viên và nhân viên. Dồn hết tâm sức trong từng khâu thu âm, phối khí và ghi hình, thầy trò của trường đã tạo nên bản hợp xướng 4 bè hào sảng, vang vọng.

"Tiến quân ca" do giáo viên, học sinh cùng thể hiện gây xúc động (Video: Trường Olympia).

Đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà còn là lời tri ân lịch sử, lời hứa viết tiếp tương lai. Khi Tiến quân ca cất lên, giọng hát trong trẻo của học sinh nhỏ hòa cùng sự trầm hùng, trang nghiêm của thế hệ đi trước, tạo nên một hợp âm đầy cảm xúc.

Dù chỉ được thực hiện trong phạm vi nội bộ, sản phẩm vẫn cho thấy sự chỉn chu, từ âm thanh đến hình ảnh.

Các giáo viên của trường (Ảnh: Chụp màn hình).

MV được ghi hình tại nhiều không gian quen thuộc trong trường, nơi lá quốc kỳ tung bay rực rỡ. Từ thầy cô giáo, nhân viên đến các em thiếu nhi, tất cả cùng đồng thanh cất cao Quốc ca Việt Nam với niềm tự hào và sự trân trọng.

Khoảnh khắc hàng trăm giọng hát hòa quyện, ngân vang bên nhau đã trở thành hình ảnh giàu xúc cảm, như gửi gắm niềm tin vào thế hệ tiếp nối.