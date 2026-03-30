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Tiến độ đường Vành đai 2 TPHCM

Người dân sinh sống cạnh dự án Vành đai 2 TPHCM đã chủ động tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng với mong muốn công trình sẽ sớm hoàn thành.
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