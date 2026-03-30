Người dân TPHCM nhường đất, dỡ nhà để Vành đai 2 TPHCM sớm thành hình

TPHCM đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Vành đai 2, tuyến đường huyết mạch dài 64km, trong đó 14km còn lại đang được gấp rút triển khai. Mới đây, lãnh đạo thành phố đã trực tiếp kiểm tra, đốc thúc dự án, cho thấy quyết tâm sớm đưa toàn tuyến vào khai thác.

Tiến độ đường Vành đai 2 TPHCM (Video: Nam Anh - Trương Khởi).

Dự án Vành đai 2 TPHCM có tổng chiều dài 64km, trong đó 47km đã được đầu tư và đưa vào khai thác. 14km còn lại đang tiếp tục quá trình đầu tư, được chia thành ba đoạn chính: đoạn 1 (từ cầu Phú Hữu đến nút giao Bình Thái) và đoạn 2 (từ nút giao Bình Thái đến đường Phạm Văn Đồng) được đầu tư công; đoạn 3 (từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa, Quốc lộ 1) được đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Vừa qua, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường đã có buổi kiểm tra thực địa, đốc thúc tiến độ dự án, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo thành phố đối với công trình trọng điểm này.

Đoạn 1 của Vành đai 2, từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp, dài khoảng 3,6km với tổng mức đầu tư hơn 9.326 tỷ đồng, đang chứng kiến những chuyển biến tích cực. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, công tác giải phóng mặt bằng đang được gấp rút triển khai tại khu dân cư trên đường Song Hành Xa Lộ Hà Nội (phường Phước Long). Nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ nhà cửa, di dời để bàn giao mặt bằng cho dự án.

Bà Dương Thị Pha (46 tuổi, phường Phước Long) chia sẻ: "Người dân ở đây hầu hết ai cũng đồng tình với chủ trương của dự án. Gia đình chúng tôi đã bàn giao đất và hi vọng công trình sẽ sớm hoàn thành để ổn định cuộc sống".

Đến nay, đoạn 1 đã có khoảng 76% mặt bằng, với 396/888 trường hợp (tương ứng 36,5ha) đã được bàn giao. Công tác bàn giao mặt bằng được chia thành nhiều đợt, dự kiến một phần sẽ hoàn tất trong tháng 3 này.

Trên công trường đoạn đầu cầu Phú Hữu, mặt bằng đã thông thoáng, máy móc và công nhân đã bắt đầu triển khai thi công các hạng mục.

Đoạn 2 của Vành đai 2, từ nút giao Bình Thái đến đường Phạm Văn Đồng, dài khoảng 2,45km với tổng mức đầu tư hơn 4.540 tỷ đồng, hiện đã có hơn 78% mặt bằng.

Tuy nhiên, tại nút giao 3 tầng trên đường Phạm Văn Đồng, công tác di dời vẫn diễn ra khá chậm, mặt bằng chưa được giải tỏa dứt điểm, gây ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của đoạn này.

Đoạn 3 của Vành đai 2, dài gần 2,7km, nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa, được đầu tư theo hình thức BT với tổng mức hơn 2.700 tỷ đồng. Tuyến đường có lộ giới 67m, giai đoạn 1 xây dựng 2 đường song hành, mỗi bên rộng 10,5m.

Sau sáu năm đình trệ, dự án đoạn 3 đã được tái khởi động vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, đến nay, công trình vẫn "án binh bất động", không khí trên công trường khá đìu hiu, thiếu vắng công nhân và máy móc.

Anh Sơn (phường Tam Bình) chia sẻ: "Khoảng hơn 1 tháng trước Tết Nguyên đán, nhà thầu đã đưa nhiều máy móc, công nhân đến để dọn dẹp, phát quang. Tuy nhiên, từ đó đến nay, công trình lại rơi vào cảnh im lìm như những năm trước đây, cỏ cây cũng đã mọc um tùm trở lại".

Dự án đoạn 3 được xem là một "nút thắt" quan trọng của toàn tuyến Vành đai 2. Việc hoàn thiện toàn bộ dự án được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế mạnh mẽ cho toàn TPHCM.

Hướng tuyến Vành đai 2 TPHCM.