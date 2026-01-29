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Tiến độ dự án La Pura

Bên trong công trường dự án La Pura dịp gần Tết, hơn 700 công nhân, kỹ sư làm việc mỗi ngày, nhiều mũi thi công song song, công trường sáng đèn 24/7,…
Đọc thêm : Bên trong công trường dự án La Pura dịp gần Tết