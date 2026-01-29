Bên trong công trường dự án La Pura dịp gần Tết

“Đảm bảo tốc độ đi cùng chất lượng”

Đó là chia sẻ của đại diện nhà phát triển Phát Đạt giữa nhịp thi công cao điểm dự án La Pura những ngày cận Tết. La Pura được phát triển trở thành đô thị all-in-one cao cấp tại Đông Bắc TPHCM.

Các chi tiết từ quy hoạch đến xây dựng, đi vào vận hành, hậu mãi đều phải tuân thủ theo tiêu chuẩn khắt khe, đáp ứng trải nghiệm tốt nhất có thể dành cho cộng đồng cư dân tương lai.

Mỗi ngày công trường quy tụ hơn 700 công nhân, kỹ sư (Ảnh: Phát Đạt).

Theo đó, nhà phát triển Phát Đạt cho biết đã phối hợp chặt chẽ với tổng thầu xây dựng Central và đơn vị giám sát xây dựng Artelia đảm bảo chặt chẽ tiến độ và chất lượng công trình.

Tiến độ tháng 1, La Pura tăng 3 tầng so với tháng 12/2025 (Ảnh: Phát Đạt).

Hiện tổng thầu xây dựng Central đang ứng dụng công nghệ như BIM Center hỗ trợ tối ưu hoá hiệu suất của toà nhà trong thiết kế, xây dựng, vận hành nhằm mang đến giá trị chất lượng tối đa cho sản phẩm và kiểm soát tiến độ dự án La Pura.

Bên cạnh đó, dự án cũng áp dụng giải phápbê tông nhẹ, giúp giảm tải trọng công trình, rút ngắn chu kỳ thi công và gia tăng khả năng cách âm - yếu tố được lòng người mua ở thực tại các đô thị lớn.

Công trình sáng đèn ban đêm (Ảnh: Phát Đạt).

Hiện tiến độ La Pura tháng 1 đang tăng tốc. Cụ thể, tháp Zenia 1 (tháp B3) đã thi công lên đến tầng 24; tháp Zenia 2 (tháp B4) hoàn tất đổ sàn tầng 27; trong khi hai tháp Risa 1 và Risa 2 (Tháp A3 và A4) đã vươn lên tầng 19. Bên trong các toà, các kết cấu, phần thô, hạng mục kỹ thuật được triển khai nhanh chóng.

Song song, 4 tháp mặt tiền dự án đã được tập kết vật liệu, sẵn sàng triển khai thi công. La Pura sắp ra mắt tháp căn hộ tiếp theo được quản lý vận hành bởi thương hiệu hàng đầu thế giới vào quý I.

Nguồn cung căn hộ cao cấp mới tại Đông Bắc TPHCM

Tại Đông Bắc, nhất là những khu vực chỉ cách trung tâm TPHCM 15-30 phút di chuyển, hơn 20.000 sản phẩm ra mắt trong năm 2025 nhưng số lượng dự án phát triển theo hướng cao cấp, đô thị all-in-one chỉ đếm trên đầu ngón tay dù yêu cầu của người mua về tiện ích, không gian sống ngày càng thăng hạng.

Trong khi đó, các dự án căn hộ giá trung bình từ 50 - 75 triệu đồng/m2 tại khu vực này có tiêu chuẩn bàn giao cao cấp duy trì tỷ lệ lấp đầy cao với khách hàng là nhóm chuyên gia, quản lý cấp cao và những lao động có thu nhập tốt.

Vì vậy, việc phát triển La Pura trở thành đô thị all-in-one cao cấp sẽ là điểm nhấn tạo sức hút với các các gia đình trẻ hiện đại và giới đầu tư chuyên nghiệp. La Pura sở hữu các tiện ích sang trọng nâng tầm chuẩn sống như đại sảnh kết nối cao 8m như khách sạn 5 sao, trang bị thiết bị vệ sinh bàn giao từ các thương hiệu châu Âu hàng đầu như Duravit hoặc Kohler,…

Chỉ một nút bấm, cư dân có thể tiếp cận hệ tiện ích cao cấp như hồ bơi Sky Pool, thác nước thư giãn, sàn thiền và Yoga, hàng chục khu vườn dưỡng lành,… Dự án được quy hoạch 20.000m2 thương mại, trung tâm thương mại, phố Nhật, phố Hàn, 2 trường học nội khu theo chuẩn quốc tế, phòng khám dưới chân nhà,… đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của cư dân.

La Pura tích hợp nhiều tiện ích hiện đại cho cư dân (Ảnh: Phát Đạt).

Thêm vào đó, xung quanh dự án La Pura có lợi thế thuận lợi về tiện ích và hạ tầng. Thứ nhất, hệ tiện ích ngoại khu cao cấp hiện hữu, từ dự án chỉ mất từ 5 phút để kết nối với AEON Mall Bình Dương Canary; Lotte Mart, bệnh viện quốc tế, trường học MMI, sân golf Sông Bé,…

Thứ hai, hạ tầng kết nối tương lai: Quốc lộ 13 hoàn thành mở rộng toàn tuyến lên 60m; Metro số 2 (Thủ Dầu Một - TPHCM) quy hoạch có trạm Metro trước cửa La Pura cũng đang lên kế hoạch triển khai,… Khi hoàn thành vừa đảm bảo nhu cầu kết nối thuận tiện, vừa thừa hưởng lợi thế gia tăng giá trị bất động sản.

Hiện La Pura đang áp dụng chính sách ưu đãi Tết với vốn tự có từ 290 triệu đồng, tương đương với số tiền thanh toán ban đầu 10% giá trị căn hộ 2 phòng ngủ, sau 8 tháng khách hàng sẽ thanh toán tiếp đợt 2 là 5%. Đồng thời, ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 75%, miễn lãi 2 năm, ân hạn nợ gốc 3 năm.

Đối với phân khu Risa, chủ nhân sở hữu sẽ nhận ưu đãi hấp dẫn lên đến 20 cây vàng, dành tặng 40 chủ nhân đầu tiên (mỗi chủ nhân giao dịch thành công sẽ có cơ hội nhận nửa cây vàng), đồng thời ưu đãi 1% dành cho khách hàng đã từng sở hữu La Pura trước đó.

Đối với phân khu Zenia, chủ nhân sở hữu sẽ được gói dưỡng lành ưu đãi 1%; cơ hội nhận 50 triệu đồng/căn dành cho gói Tân Gia.