Tiền đạo Philippines đe dọa khung thành Kim Thanh

Phút 90+2, Guy thoải mái đón quả tạt từ sát biên phải vào, cô đánh đầu đưa bóng vọt xà khung thành tuyển nữ Việt Nam.
Đọc thêm : Trọng tài sai nghiêm trọng, tuyển nữ Việt Nam nhìn Philippines giành HCV